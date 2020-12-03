С Днем юриста! Смешные поздравления на праздник 3 декабря

Ежегодно 3 декабря Россия отмечает профессиональный праздник всех, кто связан с юриспруденцией, независимо от сферы их профессиональной деятельности — День юриста.

Несмотря на то, что в Украине праздник припадает на 8 октября, представителей данной профессии не грех поздравить несколько раз.

Юрист – очень нужная и ценная профессия, ведь именно они стоят на страже закона. Именно от них зависит безукоризненное выполнение законов. День юриста — большой праздник, который объединяет работников разных сфер и отраслей юриспруденции – судей и адвокатов, прокуроров, приставов, нотариусов.

Специально по этому поводу «Телеграф» собрал лучшие поздравительные картинки и открытки:

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