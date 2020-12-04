Красивые поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы 2020

В пятницу, 4 декабря, православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, что считается большим христианским богородичным праздником. Другое его – Третья Пречистая.

"Телеграф" собрал красивые варианты поздравлений по этому поводу.

Согласно истории, именно 4 декабря Богородицу в трехлетнем возрасте привели в церковь, чтобы девочка служила Богу. Родители Девы Марии долго не могли иметь детей, поэтому пообещали отдать ребенка служить Богу, если он подарит им младенца.

Так и случилось. Родители оставили Марию в Храме вплоть до 15, где она усердно молилась и занималась рукоделием.

Смотрите картинки и открытки на русском и украинском языках, которыми можно красиво поздравить своих родных с праздником 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы: