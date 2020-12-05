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Красивые поздравления с Днем волонтера 2020

Красивые поздравления с Днем волонтера 2020
09:36 Сегодня Телеграф

В субботу, 5 декабря, во всем мире отмечают день добровольцев (волонтеров) во имя экономического и социального развития.

Этот праздник был учрежден еще в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Целью резолюции этой организации было стимулирования правительствами волонтерской деятельности.

Для украинцев День волонтера имеет особенно важное значение.

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В нашей стране волонтерское движение началось еще с 90-х годов, но официально праздник был признан 10 декабря 2003 года.

Более масштабное объединение добровольцев состоялось во время Революции Достоинства и началом российской агрессии в отношении Украины. Не только украинские волонтеры, но и добровольцы из других стран пришли на помощь украинским активистам и воинам.

"Телеграф" собрал для вас самые лучшие поздравительные картинки и открытки на русском и украинском языках.

Ранее сообщалось, что погода в Украине 5 декабря будет облачная.

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Все по теме:

Поздравление, Праздники, Открытки, День волонтера.

Автор:

Телеграф
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