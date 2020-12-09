Красивые поздравления на День ангела Юрия 2020

9 декабря православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца. Так, как лингвисты считают, что Юрий – это славянская форма имени Георгий, то это значит, что мужчины, которых назвали в честь святого, отмечают свои именины.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Юрия.

Значение имени Юрий и Геогрий одинаковое и в переводе с греческого означает «земледелец». Также есть версия, что имя Юрий имеет латинские корни и происходит от латинского «jura», что означает «клясться», «давать клятву». В Японии имя Юрий – Yuri означает «лилия».

Юрии спокойные, серьезные, очень ответственные и аккуратные парни. Верные друзья и мужья, которые всегда придут на помощь.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки на украинском языке, которыми можно поздравить Юриев с именинами: