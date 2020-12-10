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Ханука 2020: поздравления, открытки и картинки с праздником

Ханука 2020: поздравления, открытки и картинки с праздником
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф

Ханука – это иудейский праздник, который отмечают евреи всего мира. Его также называют "Праздник восьми свечей" или "Праздник огней", а главным символом праздника является светильник ханукия с зажженными восемью свечами.

Этот праздник ведет свою историю с событий II века н. э. Тогда войска царя Антиоха были повержены войсками Иегуды Маккавея, сравнительно малочисленными и недостаточно вооруженными, но сильными духом и объединенными великой целью отвоевать Храм. После того, как Иерусалим был освобожден, в Храме обнаружили только один кувшин с маслом, чего должно было хватить лишь на один день освещения. Но произошло чудо — благодаря Всевышнему, огонь горел в золотой меноре восемь дней. За это время запасы масла были пополнены. Храм очистили от идолов и заново освятили. В честь чуда евреи зажигают свечи в подсвечниках-ханукиях, ежедневно увеличивая их число от одной до восьми.

"Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравления с этим светлым праздником.

Поздравления

От всего сердца желаю, чтобы всё горе ушло прочь, сгорело в огнях свечей! Желаю мира и спокойствия на душе, счастливых и солнечных дней, самых родных людей всегда иметь рядом! Пусть чудеса случаются с вами регулярно!

С Ханукой вас! Добра желаю, любви и невероятного счастья! Пусть в сердце царит вера, а в доме — чудесная атмосфера. Достатка вам, радости, благополучия. Веселой Хануки! Да будет свет в душе и в доме!

Желаю светлого и радостного праздника Хануки. Пусть зажгутся свечи и надежды в душе. Пусть в дом постучится удача и благодать. Желаю беречь себя и своих близких. Желаю дарить этому миру тёплые улыбки и добрые поступки. Желаю согревать своё сердце любовью и благодарностью.

Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы яркое пламя свечей вселило добрую надежду в сердце и верную любовь, чтобы дети провели весёлые и чудесные каникулы, чтобы в доме стало ещё уютнее и светлее, чтобы искренняя радость была разделена с любимыми и дорогими для сердца людьми.

 

Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

Пускай свет праздничных свечей, освещает вам самый верный, ровный и счастливый путь в жизни Пускай веселое настроение Хануки, сопровождает вас всегда. Желаю отметить этот праздник в замечательной светлой атмосфере в кругу родных и любимых людей. Желаю благополучия, достатка, радостных встреч, общения, которое принесет с собой новые возможности и просто хорошие эмоции. С Ханукой!

Весёлой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребёнок, желаю гореть огнём любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.

Вот и наступил прекрасный восьмидневный праздник Ханука! В праздник огней, праздник Маккавеев, желаем всем яркого света в душе. Счастья личного и семейного, очищения и любви. Пусть полной чашей будет дом и светлой память о храме. Верьте в чудеса, берегите родных и дарите человеческое тепло.

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Все по теме:

Праздник, Поздравления, Ханука 2020.

Автор:

Телеграф
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