Красивые поздравления с Днем сухопутных войск ВС Украины 2020 на украинском

В субботу, 12 декабря, в Украине отмечается ежегодный праздник - День сухопутных войск Вооруженных сил.

Праздник установлен согласно Указу Президента Леонида Кучмы "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 № 1167/97.

День Сухопутных войск Украины - это национальный профессиональный праздник всех работников и военнослужащих Сухопутных войск Украины, который отмечается в нашей стране ежегодно.

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С праздником боевых друзей, ветеранов военной службы поздравил командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев. Так, на официальной странице командования в Facebook появился поздравительный пост.

"Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины! Вам определена ведущая роль по обеспечению обороноспособности, защиты государственного суверенитета, целостности и неприкосновенности Украины", - озвучил Наев.

"Телеграф" подготовил для вас подборку красивых поздравительных открыток и картинок с Днем сухопутных войск ВС Украины на украинском языке.

Ранее "Телеграф" сделал подборку открыток и поздравления с Днем Сухопутных войск Украины 12 декабря на русском.