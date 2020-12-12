Ханука 2020: душевные СМС-поздравления в стихах, открытки

В четверг, 10 декабря, началось празднование Хануки - одного из важнейших еврейских праздников, который символизирует победу добра над злом и по традиции отмечается восемь дней, в течение которых евреи со всего мира зажигают по одной свече в светильнике ханукии.
Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.
С Ханукой 2020 - СМС-поздравления в стихах и картинках
Желаю в сердце радостного стука
И очень много света и тепла!
Желаю от души, чтобы Ханука
Тебе большое счастье принесла!
Пусть дарит тебе каждая минута
Удачу, мир, благие чудеса,
Ведь это очень важно — верить в чудо!
Пошлют тебе пусть веру Небеса!
С Ханукой вас поздравляю,
Свет пускай вас озарит,
Путь к добру и просвещению
В жизни будет пусть открыт.
Победит добро и счастье
Над унынием и тьмой,
А любовь, надежда, радость
Поведут пусть за собой.
Поздравляю с Ханукой,
Счастье льется пусть рекой.
Зажигаются пусть свечи,
Светом добрым душу лечат!
Пусть обиды прочь уходят,
Тьму прогонит яркий свет.
В дом любовь пускай приходит,
Не бывать в нем зла и бед!
Ранее "Телеграф" писал, как правильно праздновать Хануку.