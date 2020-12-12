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Ханука 2020: душевные СМС-поздравления в стихах, открытки

Ханука 2020: душевные СМС-поздравления в стихах, открытки
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В четверг, 10 декабря, началось празднование Хануки - одного из важнейших еврейских праздников, который символизирует победу добра над злом и по традиции отмечается восемь дней, в течение которых евреи со всего мира зажигают по одной свече в светильнике ханукии.

Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Ханука 2020: поздравления, открытки и картинки с праздником

С Ханукой 2020 - СМС-поздравления в стихах и картинках

Желаю в сердце радостного стука

И очень много света и тепла!

Желаю от души, чтобы Ханука

Тебе большое счастье принесла!

 

Пусть дарит тебе каждая минута

Удачу, мир, благие чудеса,

Ведь это очень важно — верить в чудо!

Пошлют тебе пусть веру Небеса!

С Ханукой вас поздравляю,

Свет пускай вас озарит,

Путь к добру и просвещению

В жизни будет пусть открыт.

 

Победит добро и счастье

Над унынием и тьмой,

А любовь, надежда, радость

Поведут пусть за собой.

Поздравляю с Ханукой,

Счастье льется пусть рекой.

Зажигаются пусть свечи,

Светом добрым душу лечат!

 

Пусть обиды прочь уходят,

Тьму прогонит яркий свет.

В дом любовь пускай приходит,

Не бывать в нем зла и бед!

Ранее "Телеграф" писал, как правильно праздновать Хануку.

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Все по теме:

Поздравление, Ханука, Праздники, Открытки, Ханука 2020.

Автор:

Телеграф
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