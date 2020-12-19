День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах

19 декабря отмечается особый праздник – день святого Николая. Святитель Николай — один из самых почитаемых святых. За свою жизнь он совершил немало чудес. К нему обращаются за помощью и поддержкой в трудные моменты в жизни.

А детишки любят этот праздник за приятные подарки, которые приносит им святой под подушку.

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По случаю этого праздника «Телеграф» собрал лучшие поздравления в прозе и стихах, чтобы вы могли поздравить своих родных и близких.

Поздравления с Днем святого Николая:

День Святого Николая – удивительный праздник, способный наполнить теплом любви даже ледяную декабрьскую ночь. Пускай Николай подарит тебе множество сладостей, но не стоит забывать, что в жизни ждут и огорчения. Желаю тебе быть счастливым и наполнять счастьем людей тебя окружающих, мира тебе и любви.

Поздравляю тебя с днём Святого Николая! Желаю, чтобы в этом году поступками твоими руководило только милосердие и доброта, которая дана тебе от Бога. Не забывай, что мир полон испытаний и соблазнов, а потому найди в себе силы преодолевать любые трудности и избегать пороков. Пускай весь год хранит тебя Святой Николай от бед и помогает приумножить твои достижения.

С праздником святого Николая! Желаю, чтобы Чудотворец одарил тебя любовью, счастьем, исполнением желаний и всеми прикосновением благодати. Пусть святой благоволит и оберегает от огорчений и печали!

От всего сердца поздравляю всех с Днем Святого Николая Чудотворца! Пусть этот праздник вселит в нас любовь и вдохновит на благие дела и милосердие, пусть подарит нам веру в исполнение наших самых заветных желаний! Да придет в каждый дом Господь и да наполнит наши сердца радостью по молитвам Святого Николая!