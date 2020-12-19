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День адвокатуры Украины 2020: красивые открытки и душевные пожелания

День адвокатуры Украины 2020: красивые открытки и душевные пожелания
Обновлено 10:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 19 декабря, кроме Дня святого Николая, также ежегодно отмечается профессиональный праздник - День адвокатуры Украины.

Именно 19 декабря 1992 года Верховная Рада Украины ввела в действие ЗУ "Об адвокатуре", но сама дата праздника была назначена только в 2002 году, когда президент Леонид Кучма подписал указ (N 1121/2002) о праздновании Дня адвокатуры в Украине.

В этот день принято поздравлять всех адвокатов, которые имеют свои права и возможности для защиты своих клиентов.

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"Телеграф" собрал несколько открыток с профессиональным праздником Днем адвокатуры Украины на русском и украинском языках. Не упустите возможность порадовать своих близких или знакомых!

Поздравления с Днем адвоката Украины 19 декабря

День святого Николая: поздравительные открытки, гифки

 

День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах

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Все по теме:

Поздравления, Праздники, Открытки, День адвокатуры.

Автор:

Телеграф
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