С Рождеством! Картинки и открытки 25 декабря

25 декабря Украина вместе с западными христианами отмечает католическое Рождество. В нашей стране в этот день будет выходным.
Отмечают Рождество Христово 25 декабря буквально все, даже атеисты.
В этот день всей семьей принято собираться за большим праздничным столом, дарить друг другу подарки.
Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей. Ним католики украшают входные двери или обеденный стол.
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