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С Рождеством! Картинки и открытки 25 декабря

С Рождеством! Картинки и открытки 25 декабря
06:03 Сегодня Телеграф

25 декабря Украина вместе с западными христианами отмечает католическое Рождество. В нашей стране в этот день будет выходным.

Отмечают Рождество Христово 25 декабря буквально все, даже атеисты.

В этот день всей семьей принято собираться за большим праздничным столом, дарить друг другу подарки.

Что приготовить на католическое Рождество: рецепты вкусных блюд

Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей. Ним католики украшают входные двери или обеденный стол.

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравительные открытки и картинки с Рождеством на русском и украинском языках, которые подарят вашим близким только приятное настроений!

Праздник к нам приходит: лучшие новогодние фильмы на Рождество и Новый год (видео)

Больше поздравительных открыток на украинском языке с католическим Рождеством 25 декабря - ищите в материалах "Телеграфа".

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Все по теме:

Поздравление, Рождество, Картинки, Открытки, Католическое Рождество.

Автор:

Телеграф
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