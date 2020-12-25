С Рождеством! Картинки и открытки 25 декабря

25 декабря Украина вместе с западными христианами отмечает католическое Рождество. В нашей стране в этот день будет выходным.

Отмечают Рождество Христово 25 декабря буквально все, даже атеисты.

В этот день всей семьей принято собираться за большим праздничным столом, дарить друг другу подарки.

Главным символом католического Рождества является адвент-венок из еловых ветвей. Ним католики украшают входные двери или обеденный стол.

"Телеграф" подготовил для вас красивые поздравительные открытки и картинки с Рождеством на русском и украинском языках, которые подарят вашим близким только приятное настроений!

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