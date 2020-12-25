Рождество 25 декабря: открытки и картинки с праздником

Рождество Христово - один из главных праздников в христианстве, установленный в честь рождения Иисуса Христа во плоти от Девы Марии.

В Украине христиане западного обряда отмечают праздник 25 декабря, а христиане восточного обряда - 7 января.

Традиционно Рождество 25 декабря проводят в кругу семьи, собираясь за праздничным столом, который накрывают любимыми блюдами.

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Дома украшают венком из еловых веток, в который устанавливают свечи. Конечно же наряжают рождественскую елку и дарят подарки.

"Телеграф" поможет поздравить близких людей красивыми картинками и открытками.

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