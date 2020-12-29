Как поздравить коллег с Новым годом: идеи подарков и открытки

Новый год уже совсем близко. И хоть из-за пандемии нельзя отмечать корпоративы на роботах, многих это не останавливает. А даже если Вашего начальника и остановило, то это не повод оставлять своих коллег без новогоднего подарка и поздравления.

Очень часто в офисах практикуют «Тайного Санту», чтобы никто из сотрудников не стался без подарка. Однако, выбрать подарок коллег, особенно если ты не очень хорошо знаешь человека, задача не из простых.

“Телеграф" составил подборку возможных подарков, из которого Вы сможете почерпнуть идеи:

Планер или ежедневник.

Канцелярия.

Контейнер для перекусов на работе.

Для женщин-коллег – набор по уходу за руками. В зимнее время это очень полезный подарок.

Мыло ручной работы.

Подарочный набор из чая и сладостей.

Красиво упакованные в коробочки елочные и другие новогодние украшения.

Сладкий подарок или бутылочка шампанского (или другого алкоголя). На Новый год – отличный вариант.

Плед, шарф, теплые перчатки.

Если Вы дарите человеку, с которым долго работаете и уже хорошо его знаете, тогда Вам будет проще. Однако помните, косметика, одежда, религийной тематики подарки или «с приколом» все же лучше не дарить.

Если Вы работаете дистанционно, или же просто хотите уделить внимание всем коллегам, то «Телеграф» предлагает Вам поздравительные открытки с Новым годом Быка 2021, которые Вы сможете отправить своим коллегам.

Коллеги, хочу поздравить Вас с Новым годом и пожелать, чтобы все неурядицы, недоразумения, печали остались в прошлом году. Чтобы в Новый год Вы вступили с новыми силами, устремлениями и желаниями. От всей души желаю Вам успеха, удачи, благополучия, карьерного роста и, конечно, здоровья!

Коллеги, желаю вам, чтобы новый год был успешным в профессиональном плане и незабываемым в личной жизни! Пусть в ваши дома придут счастье, любовь и большие богатства. Все накопленные проблемы пусть разрешатся благополучно, а избавление от них пускай принесет большие дивиденды! Чистых вам горизонтов, много новых вершин и достаточно сил, чтобы их покорить!

Дорогие коллеги, вот и подошло время встречать новый год! Пусть для всех он станет счастливым, удачным и успешным! Желаю в работе приумножать результаты, а в остальном не иметь никаких проблем и неприятностей!

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым годом. Пусть этот год станет для каждого из вас невероятно успешным и прибыльным. Пусть каждый рабочий день радует результатами усердного труда и значительным продвижением по карьерной лестнице. Пусть деятельность не знает препятствий и проблем, а жизнь пусть наполнена будет благом и счастьем.

С Новым годом, мои хорошие коллеги. Желаю вам быть сильными, смелыми, целеустремлёнными, уверенными, состоятельными и счастливыми в Новом году. Пусть впереди вас ждут большие успехи, пусть Новый год принесёт только благо, надежду, любовь.

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