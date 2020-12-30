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С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус

С наступающим Новым годом! Лаконичные новогодние пожелания на любой вкус
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Новый год – один из самых долгожданных праздников в году. В новогоднюю ночь под бой курантов каждый загадывает свое заветное желание.

Новый год – светлый и веселый праздник, который вселяет в людей надежду на все хорошее, на то, что все будет лучше, чем было вчера. А смех в такой ситуации - лучший помощник.

По этому «Телеграф» собрал для Вас лучшие шуточные пожелания на Новый год 2021, которыми Вы можете поздравить своих друзей с праздником или произнести смешной тост за праздничным столом. Одним словом — на любой вкус и на все случаи жизни.

А вы знаете, что хозяин 2021 года Бык — животное не только упрямое, но еще и благородное, сильное, уверенное в себе? Пожелаем же друг другу не упрямиться по пустякам и решительно использовать все счастливые шансы и доходные идеи!

Пусть оливье не успеет пропасть, а холодец не успеет скиснуть. Пусть Дед Мороз доберётся до тебя и подарит подарки строго по списку. Поздравляю с Новым годом и от всей души желаю здоровья, веселья и счастья. И помни: никаких неврозов, склерозов и выносов мозга в новом году! Только положительные эмоции, только крутые идеи, только удачные дни! На старт, к новому успеху.

С Новым годом! Желаю быть чудом весь чудесный год, желаю снегопада денег и вьюги удачи, вихря счастья и бурана любви. Пусть этот год будет суперским и мега-крутым, а в нём пусть будет и драйв, и кайф, и роскошь!

Желаю в эту новогоднюю ночь не проснутся лицом в салате или лежащим под елочкой, а блистать и зажигать на танцполе, радую своих родных близких. Побольше радости, жаркой любви и неповторимых эмоций. С НГ!

Пусть на утро января не болит голова от выпитого, чтобы желания сбываться начали уже с этого дня. Желаю под елкой найти мешок с деньгами, чтобы хватало на многие года вперед. С Новым годом!

Желаю в Новый год напиться и хорошенько веселиться. Отведать «шубу» и холодец, оливье с майонезом и соленый огурец. Пускай весь год будет такой же хлебосольный, как и шумное праздничное застолье. Пускай в карманах только прибывает, а зла, печалей и неприятностей никогда не бывает. С Новым годом!

Ранее, «Телеграф» писал, как можно поздравить своих коллег с Новым годом.

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Новый год, Поздравления, Поздравления с новым годом.

Автор:

Телеграф
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