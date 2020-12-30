Новый год 2021: тосты для веселого застолья

За что мы любим Новый год? Конечно же, за возможность собраться вместе с родными, друзьями и близкими, посидеть за вкусным столом и весело провести время.

И даже, если вы не употребляете спиртное, наши новогодние тосты помогут вам блеснуть остроумием, разрядить обстановку и повеселить друзей или коллег.

"Телеграф" подготовил несколько прикольных и смешных тостов, которые подарят отличное праздничное настроение на Новый год Быка 2021!

Ранее "Телеграф" писал, что можно подарить коллегам на Новый год, а также мы собрали красивые новогодние поздравления коллегам.