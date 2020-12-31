С наступающим Новым 2021 годом! Красивые анимированные поздравления на любой вкус

В современной традиции канун Нового года является предпразднеством Нового года, во время которого начинаются праздничные торжества.

Во многих культурах во встрече со следующим годом используются фейерверки и прочая пиротехника. До наступления самого Нового года начинаются семейные застолья. Если вам пришлось отмечать Новый год в одиночестве - это не беда. Эксперты посоветовали, как пережить этот вечер.

"Телеграф" подготовил для вас и ваших близких красивые анимационные открытки с наступающим Новым годом-2021, которые подарят праздничное настроение в этот день!

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