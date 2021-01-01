С Новым годом! Красивые поздравления на любой вкус

Наступил чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Порадуйте Ваших друзей, коллег, родных, которые находятся далеко от Вас веселой новогодней открыткой. «Телеграф» спешит Вам на помощь.
Мы собрали самые красивые и веселые поздравления, которые придутся по душе каждому, кто их получит.
Пусть хорошее случается,
Пусть приходят чудеса,
И мечты все исполняются.
С Новым годом всех! Ура!
Поздравляю с годом Новым,
Будет он счастливым, добрым,
Пусть исполнит все желания,
Мира, счастья, понимания.
Пусть в 2021 году удача, любовь и успехи сами найдут к тебе дорожку :) С Новым Годом!
Новый Год – пора желаний
И о будущем мечтаний!
Пусть сбываются отменно
Все желанья непременно!
Море любви, здоровья, смеха -
И во всех делах успеха!
С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!
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