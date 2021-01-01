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С Новым годом! Красивые поздравления на любой вкус

С Новым годом! Красивые поздравления на любой вкус
00:23 Сегодня Телеграф

Наступил чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год! Порадуйте Ваших друзей, коллег, родных, которые находятся далеко от Вас веселой новогодней открыткой. «Телеграф» спешит Вам на помощь.

Мы собрали самые красивые и веселые поздравления, которые придутся по душе каждому, кто их получит.

Пусть хорошее случается,

Пусть приходят чудеса,

И мечты все исполняются.

С Новым годом всех! Ура!

Поздравляю с годом Новым,

Будет он счастливым, добрым,

Пусть исполнит все желания,

Мира, счастья, понимания.

Пусть в 2021 году удача, любовь и успехи сами найдут к тебе дорожку :) С Новым Годом!

Новый Год – пора желаний

И о будущем мечтаний!

Пусть сбываются отменно

Все желанья непременно!

Море любви, здоровья, смеха -

И во всех делах успеха! 

С Новым годом Быка! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Также, «Телеграф» предлагает Вам шуточные короткие пожелания на Новый год 2021 в прозе и стихах.

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Все по теме:

Поздравление, Новый год, Праздники, Открытки.

Автор:

Телеграф
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