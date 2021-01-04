С Днем ангела, Анастасия! Красивые открытки и поздравления

В понедельник, 4 января, отмечается народный праздник Настасьин день, или День святой Анастасии Узорешительницы.

Анастасия приняла мученическую смерть в 304 году в Сирмиуме (ныне Сремска-Митровица в Сербии) во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане.

С именинами, Анастасия! Лучшие поздравления в стихах и прозе

Эту святую считают покровительницей заключенных и молятся ей об исцелении от болезней, а также о защите от колдовских чар. Также считалось, что святая помогает освобождаться от "уз беременности".

В честь именин Анастасии "Телеграф" подобрал красивые открытки и поздравительные анимированные картинки.

Какими характерными чертами обладают носительницы имени Анастасия - узнайте здесь.