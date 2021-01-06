С Днем ангела, Евгения! Красивые открытки и поздравления

6 января православная церковь чтит мученицу Евгению Римскую. А это значит, что все девушки, которых назвали именем святой, отмечают свои именины.

Евгения Римская пострадала за веру в Иисуса Христа в 262 году, при императоре Галиене. Сначала ее предали пыткам, затем усекли мечом.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Евгении.

Евгения – имя греческого происхождения, которое образовано от древнего слова «еугенес» и означает «благородная», «с хорошими генами».

Жени - настырные, упрямые, общительные девушки. Они любят путешествовать и много читают. Даже в самых сложных ситуациях Евгениям удается сохранять спокойствие и невозмутимость.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Евгений с именинами: