Красивые поздравления со старым Новым годом в открытках и картинках

14 января отмечается Старый Новый год.

Праздник не имеет официального выходного, как Новый год, однако многие его отмечают, ведь раньше именно 14 января приходил Дедушка Мороз. Почему изменилась дата Нового года? Причина - смена летоисчисления и перехода с юлианского календаря на григорианский.

Этот праздник мало чем отличается от Нового года. Он так же наполнен волшебством, яркими красками и эмоциями. Все также собираются за праздничным столом, вручают друг другу подарки, произносят тосты и поздравления.

Во многих домах до Старого Нового года не убирают наряженные елки и праздничные украшения.

Специально по этому поводу "Телеграф" подготовил красивые открытки со старым Новым годом 2021, которые порадуют ваших друзей и близких.