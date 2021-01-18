Поздравления с наступающим Крещением Господним в красивых картинках

Крещение Господне является одним из наиболее важных праздников православной церкви, он приходится на ночь с 18 по 19 января.

В преддверие большого церковного праздника отмечается Крещенский Сочельник.

В этот день совершается первое Великое освящение воды, которая обладает чудодейственными свойствами. Поэтому на Крещение принято купаться в проруби, которая, согласно легендам, способна оздоровить человека.

По приданиям, накануне Крещения Господнего люди обращались к Богу с просьбами, которые он выполнял, если они были искренними.

"Телеграф" собрал самые лучшие красивые открытки и картинки с наступающим Крещением Господним, которые порадуют ваших близких, а ваши пожелания подарят им надежду на лучшее в этом году!

Почему купание в проруби не является средством избавления от грехов - узнайте здесь.