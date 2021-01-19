С праздником Крещения! Красивые поздравления в открытках и картинках

Крещения Господне, или Богоявление традиционно ежегодно празднуют 19 января по новому стилю.

Это один из двунадесятых праздников, которые непосредственно связаны с земной жизнью Иисуса. Крещение Господне состоялось на реке Иордан, а Христу было 30 лет. Обряд проводил пророк Иоанн Предтеча, из-за этого его стали называть Крестителем.

А вот Богоявлением этот праздник стали называть в память о чуде, произошедшем непосредственно во время Крещения Христа, когда с небес сошел Святой Дух, назвавший Иисуса сыном Божьим.

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"Телеграф" предлагает вам воспользоваться красивыми открытками и картинками, которыми можно поздравить своих друзей, близких, коллег в этот святой день!

Красочные поздравления с Крещением Господним на украинском языке по ссылке.