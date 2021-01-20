С именинами, Иван и Иванна! Красивые поздравления на День ангела 20 января

В среду, 20 января, отмечается церковный праздник - День Иоанна Крестителя. В Священном Писании сказано, что именно Иоанн был последним библейским пророком, который предсказал приход Иисуса Христа.

Поэтому в этот день принято поздравлять всех носителей имен Иван и Иванна с их Днем ангела.

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"Телеграф" по этому поводу собрал самые красивые и яркие открытки и поздравительные картинки.

Открытки с именинами Ивана

Открытки с именинами Иванны

Больше поздравлений с именинами Ивана и Иванки на украинском языке по этой ссылке.