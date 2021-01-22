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С днем соборности Украины! Картинки и открытки с поздравлением

С днем соборности Украины! Картинки и открытки с поздравлением
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф

22 января - особенный день для Украины. Именно в этот день в 1918 году Центральная Рада провозгласила независимость Украинской Народной Республики, а позже 22 января стали отмечать День соборности Украины.

Данный праздник, является символом единства украинских земель. Впервые его отметили в 1990 году. Тогда была организована "живая цепь" между Киевом и Львовом как символ духовного единения.

С тех пор в Украине «живые цепи» создавались неоднократно. Также, аналогичными акциями "объединяют" берега Днепра и других рек в различных городах страны. Таким образом украинцы демонстрируют единство украинского народа.

С 1999 года День Соборности Украины - официальный праздник.

По этому поводу “Телеграф” подготовил красивые поздравления с Днем соборности Украины.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравления, День Соборности.
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