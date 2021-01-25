С днем ангела Татьяна! Красивые открытки и поздравления

25 января православная церковь почитает память святой мученицы Татьяны Римской. А это значит, что все девушки, кого назвали именем Татьяна, отмечают свои именины.

Татьяна Римская жила в III веке от рождества Христова в семье, которая тайно проповедовала христианство. Во время гонений за христианами, Татьяна была брошена в тюрьму и подвергнута ужасным пыткам. Ее бросали к львам, пытались сжечь, однако это все не наносило девушке никакого вреда. Казалось, что она не чувствовала боли, только постоянно молилась, до последнего момента пока ей не отсекли голову.

Специально по этому поводу «Телеграф» приготовил красивые поздравления с днем ангела Татьяны.

Татьяна – одно из самых популярных имен. Имя происходит с древнегреческого языка и означает «устроительница», «учредительница», образовано от греческого «татто», означающее «ставлю, учреждаю, утверждаю».

Тани - общительные, красноречивые, целеустремленные и напористые девушки. Они всегда стремятся трезво мыслить в любой ситуации, не поддаваясь на стороннее мнение. А еще Татьяны очень коммуникабельны, и легко заводят друзей даже там, где это попросту нереально сделать.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Татьян с именинами:

Пусть ангел-хранитель никогда не оставляет вас. Желаю, чтобы его присутствие создавало в вашей душе ощущение счастья, теплоты и защищенности. Желаю гармонии, душевного спокойствия и благополучия во всём. С праздником!

С Днем Татьяны поздравляю!

От души тебе желаю

Не грустить и не болеть

С каждым днем лишь хорошеть!

Таня, Танечка, Танюша,

Поздравляю я тебя.

Будет пусть красивой, яркой

И счастливой жизнь твоя.

В Татьянин день тебе желаю:

Пусть твой огонь не угасает,

Ангел-хранитель охраняет,

От горя, бед оберегает.

Ранее, “Телеграф” писал, что категорически нельзя делать в Татьянин день.