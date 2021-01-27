День ангела Нины: значение имени и красивые открытки с праздником

27 января церковь чтит память Святой равноапостольной Нины, а это значит, что все девушки, которых назвали именем святой отмечают свои именины.

Святая Нина - грузинская просветительница, благодаря которой в Грузии было принято христианство. Святая помогала каждому и прославилась своими чудесными исцелениями. Главным делом святой была неустанная проповедь христианского учения. Скончалась Нина в Кахетии в местном женском монастыре.

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Нины.

Имя Нина имеет несколько версий происхождения. Первая, самая популярная версия связана с ивритом. Слово "нин" переводится как "правнук", соответственно Нина означает "правнучка". К примеру, на языке кечуа имя означает "тлеющие угольки", "пожар", а у шумеров - "госпожа". В переводе с грузинского имя Нина означает "юность". Также, значение имени связывают с основателем Ассирийской империи, которого звали Нинос. Поэтому имя переводят как "царственная", "великая".

Нины - упрямые, но спокойные и уравновешенные. Обладает сильно развитым чувством собственного достоинства. Всегда и в любой ситуации выполняет все данные обещания. Никогда не бросает слов на ветер. Дружбу привыкла проверять временем.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить Нин с именинами: