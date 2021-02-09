С днем стоматолога: поздравления и красивые картинки с праздником

9 февраля во всем мире отмечается Международный день стоматолога – профессиональный праздник зубных врачей и стоматологов.

Дата празднования Дня стоматолога припадает на 9 февраля не просто так. В этот день католическая церковь почитает память мученицы Аполлонии Александрийской, атрибутами которой стали зубы. Именно 9 февраля святая приняла мученическую смерть, бросившись в огонь.

Стоматология считается одной из древнейших отраслей медицины, а профессия стоматолога является одной из самых востребованных.

По этому поводу "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Днем стоматолога.

Поздравляю с международным днем стоматолога! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!

Желаю в Международный день стоматолога профессионального признания, успехов и удачи в работе. Чтобы результаты труда радовали, а благодарность пациентов была искренней. Желаю мира и достатка в семьях, материального благополучия и здоровья на долгие годы!

Стоматологи, с Международным днем стоматолога! Желаю чтобы Ваша жизнь была наполнена уютном, достатком и счастьем. Пусть в карьере Вас ожидает успех и большие достижения. Пускай клиенты будут довольны работой и проявляют свою благодарность.

С Международным днем стоматолога! Ваша профессия очень важна, она требует внимания, терпения. Так пусть оно никогда не заканчивается. Желаю побольше пациентов, чтобы всегда быть при деле. Всяческих Вам успехов в работе и личной жизни!

Желаем благополучия и достатка, внимания и отзывчивости к каждому. Пусть благодаря Вашим трудам и умелым рукам, на лицах людей сверкает красивая улыбка, которая заряжает теплом и добротой, дарит вдохновение и отличное настроение. С днем стоматолога!

Также, 9 февраля отмечается Златоустов день - святому также молились, чтобы избавиться от зубной боли.