С Днем домового! Красивые открытки и поздравления

10 февраля почитается память проповедника Ефрема Сирина, а в народе этот день называют Днем домового.

Если верить мифологии, домовой - это дух жилища, покровитель и хозяин дома. Рисуют его, как маленького низкого старика с седой бородой и всклокоченными волосами. Обычно он живет за печью, у порога дома или на чердаке, если такой имеется в доме.

Также, считается, что кошка в доме - это обличие домового. В роли кота он оберегает и заботится о своих хозяевах.

В День домового верующие люди пытаются “задобрить” хозяина своего дома, оставив ему лакомства и напитки.

"Телеграф" собрал для Вас красивые картинки и открытки с Днем домового.

Подробнее о Дне домового в материале "Телеграфа" - Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты