Всемирный день радио: красивые поздравления и открытки с праздником

В субботу, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио (World Radio Day), утвержденный Генассамблеей ООН в 2012 году. Изначально инициатива исходила от Королевства Испания и была выдвинута постоянным представительством Испании в ООН.

Дата проведения выбрана не случайно - именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир "Радио ООН", станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Читайте также: Праздник 13 февраля - День святого Никиты Печерского

В век цифровых технологий радио продолжает оставаться одним из популярных средств связи и общения для многообразной аудитории мира. Радио служит не только как средство связи, но и укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио - способствует международным СМИ и местным радиостанциям, где свободно выражается мнение как крупных радиовещательных компаний, так и одиночек-любителей.

"Телеграф" собрал несколько поздравительных открыток со Всемирным днем радио 13 февраля:

Напомним, что в воскресенье, 14 февраля, будет отмечаться День святого Валентина. Стоит подготовить подарки уже сейчас!