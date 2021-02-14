С днем святого Валентина! Красивые картинки и поздравления с 14 февраля

День святого Валентина - самый романтический праздник, который любят все влюбленные, так как это их день. Праздник отмечается каждый год в одну и ту же дату - 14 февраля.

Главным атрибутом дня влюбленный является валентинка - открытка в виде сердечка. Однако в современном мире, пары дарят друг другу уже более "серьезные" подарки.

В этот день принято признаваться в любви, поэтому неудивительно, что многие девушки получают заветное кольцо и предложение именно 14 февраля. Напомним, что 14.02 все РАГСы Украины работают усиленно в режиме "нон-стоп".

По этому поводу “Телеграф” собрал для Вас самые красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить с днем святого Валентина своих любимых, родных и друзей.

Также, "Телеграф" собрал для Вас 10 самых романтических фильмов о любви, которые стоит посмотреть на День святого Валентина.