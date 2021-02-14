Открытки с Днем святого Валентина 14 февраля

День святого Валентина - любимый и древний праздник людей всех возрастов, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего Рима. Именно в этот прекрасный день можно и нужно смело признаваться в любви. Его обожают те, кто уже встретил свою судьбу, и даже те, кто одинок, чтобы попросить о любви у святого. Даже ЗАГСы 14 февраля работают в усиленном режиме.

Не забудьте поздравить своего партнера, друзей и знакомых с этим удивительным праздником, наполненным нежностью и прекрасными эмоциями.

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