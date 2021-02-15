Сретение Господне: красивые поздравления и открытки с праздником

15 февраля православный мир отмечает один из двенадцати великих христианских праздников - Сретение Господне.

Считается, что в этот день Дева Мария и ее супруг Иосиф Обручник принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы отдать служить Господу, так как и обещали. 15 февраля мир в лице старца Симеона встретился с сыном Божим. С этой встречи начинается история Нового Завета

В этот день принято освящать церковные свечи и воду. Считается, что потом вода обретет целебные свойства.

По этому поводу "Телеграф" собрал красивые поздравительные картинки, открытки и гифки с праздником Сретение Господне на русском и украинском языке.

Ранее, "Телеграф" писал, какая погода ожидает украинцев 15 февраля.