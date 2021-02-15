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Сретение Господне: красивые поздравления и открытки с праздником

Сретение Господне: красивые поздравления и открытки с праздником
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф

15 февраля православный мир отмечает один из двенадцати великих христианских праздников - Сретение Господне.

Считается, что в этот день Дева Мария и ее супруг Иосиф Обручник принесли своего первенца в Иерусалимский храм, чтобы отдать служить Господу, так как и обещали. 15 февраля мир в лице старца Симеона встретился с сыном Божим. С этой встречи начинается история Нового Завета

В этот день принято освящать церковные свечи и воду. Считается, что потом вода обретет целебные свойства.

По этому поводу "Телеграф" собрал красивые поздравительные картинки, открытки и гифки с праздником Сретение Господне на русском и украинском языке.

Сретение Господне

Сретение Господне

Поздравление со Сретением Господним

Сретение Господне 15 февраля

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Сретение Господне

Ранее, "Телеграф" писал, какая погода ожидает украинцев 15 февраля.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравление, Сретение Господне.
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