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С днем доброты! Самые душевные поздравления и открытки с праздником

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Открытки с днем доброты Новость обновлена 17 февраля 2022, 08:38
Открытки с днем доброты

17 февраля отмечается всемирный день спонтанного проявления доброты.

В четверг, 17 февраля, отмечается один из самых добрых праздников в году — День спонтанного проявления доброты. Инициатором введения такого праздника стала одна из международных благотворительных организаций. Точного определения о том, кто ввел традицию праздновать этот день, нет, однако корни его ведут в США.

В Украине этот праздник пока не так популярен. А вот в странах Западной Европы и в США в этот День во многих городах традиционно проходят различные благотворительные мероприятия и марафоны.

Самым простым проявлением доброты в этот день будет ваше отношение к окружающим. Скажите сегодня в магазине на кассе "спасибо", подайте руку выходящей бабушке, женщине, девушке руку при выходе из общественного транспорта, поддержите друга или родственника мотивационным словом.

Поэтому поводу "Телеграф" собрал поздравительные открытки и картинки с праздником.

Какие еще праздники будем отмечать в феврале — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Поздравления #Картинки #Открытки #День доброты
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