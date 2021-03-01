С первым днем весны! Красивые картинки и поздравления

На календаре — 1 марта, а это значит, что пришла пора солнышка, первого тепла и пробуждающейся зелени - насупила весна.

Весна - это время новых надежд, пробуждения природы от зимней спячки, время тепла и ярких красок. В древнее время именно 1 марта считалось началом нового года.

Первый день весны не всегда сразу теплый и солнечный, однако мысль о том, что зима закончилась, а впереди солнечные деньки уже греет сердце и радует душу.

Чтобы задать позитивный и веселый тон месяцу, "Телеграф" собрал для вас самые красивые поздравительные картинки и открытки с первым днем весны на украинском языке. Обязательно поздравьте с началом весны своих родных, друзей и близких и подарите им весеннее настроение.