Поздравления с Масленицей: красивые открытки и душевные поздравления в стихах и прозе

Начало Масленицы в 2021 году приходится на Международный женский день, 8 марта. Масленая неделя продлится ровно неделю, а завершится в Прощеное воскресенье, 14 марта. После нее начнется Великий пост перед Пасхой.

Масленая неделя - частично постная. Мясо уже не употребляют, готовясь к посту, но еще можно есть масло, молоко, яйца, сыр.

В это праздничное время традиционно готовятся блины, с рецептами которых вы можете ознакомится в материалах "Телеграфа".

Напомним, что каждый день Масленой, или Сырной недели имеет свое название и традиции.

В связи с началом одного из самых веселых праздников марта, "Телеграф" собрал подборку красивых поздравительных открыток с Масленицей:

Масленица к нам пришла,

Значит, скоро уж весна.

Веселись, гуляй, народ:

Песни, пляски, хоровод!

Всем желаю я достатка,

Чтоб жилось вам очень сладко,

И блинов побольше с маслом,

Чтобы жизнь была прекрасной!

Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

С Масленицей поздравляю!

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр, купайтесь.

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

Ранее "Телеграф" сообщал, когда будут отмечать Пасху в 2021 году.