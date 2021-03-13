Красивые картинки и открытки с Прощеным воскресеньем 2021

14 марта наступает последний день Масленичной недели - Прощеное воскресенье.

В этот день у православных христиан принято просить прощения у людей, которых они могли сознательно или нет чем-либо обидеть. Также, согласно традициям праздника, стоит отпустить свои собственные обиды.

Именно в этот день верующие сжигают чучело, символизирующее злые силы зимы.

На Прощеное воскресенье запрещено ссорится, ругаться, употреблять спиртное и отвергать просьбы о помощи от ближних. Верующие люди также стараются не покидать свои дома после заката солнца.

Традиционными блюдами в этот день являются холодец из свиных ножек, вареники с творогом, блины, сыр, капуста с маслом, капустник, яичница на масле, сыр со сметаной, различные каши, борщ с рыбой, лапша на молоке и другие постные не мясные блюда.

Уже с понедельника, 15 марта, у православных христиан начнется Великий пост, который продлится до Пасхи.