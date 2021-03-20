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Суббота, 20.03.2021
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Красивые открытки и поздравления с Днем счастья 2021

Красивые открытки и поздравления с Днем счастья 2021
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 20 марта, во всем мире отмечается День счастья, или Международный день счастья.

Учреждению этого позитивного праздника люди обязаны Генеральной ассамблее ООН, члены организации которой предложили в этот день проводить интересные просветительские мероприятия.

Какой праздник 20 марта: народные приметы и запреты

Инициаторы Дня счастья стремились показать, что для полного удовлетворения своей жизнью финансовое и экономическое благополучие не всегда играет важную роль, а обращение к духовной и нравственной стороне жизни обеспечивает более счастливое отношение к окружающему миру.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравительные открытки с Международным днем счастья:

Так как 20 марта также отмечается День весеннего равноденствия, когда день и ночь на Земле становятся равны по продолжительности, учредители светлого праздника в этот день хотели показать, что люди со всей планеты имеют равные права на счастье.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Международный день счастья.
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