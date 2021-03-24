Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021

В среду, 24 марта, свой профессиональный праздник отмечают мастера маникюра и ногтевого сервиса, которые каждый день помогают девушкам и парням ухаживать за своими руками.

В древние времена в таких странах как Рим, Греция и Египет маникюр считался атрибутом, который определял социальный статус и состоятельность человека. В современном мире по маникюру уже особо не понять "кто сколько зарабатывает", но это совсем не повод не делать его. Ведь согласитесь, что ухоженные ручки и ноготки не только придают уверенности и опрятности, но и радуют глаз их владельцу и окружающим.

День мастера маникюра - это прекрасный праздник всех девушек, а иногда и мужчин, причастных к нейл-арту. Эта простая на первый взгляд профессия на самом деле очень сложная: она требует от мастера усидчивости, щепетильности, общительности и творческого подхода.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравительные открытки, с помощью которых вы сможете поздравить с праздником своих знакомых маникюрщиц.

Ранее, "Телеграф" писал, какой еще праздник отмечается 24 марта. По приметам этого дня, можно определить, каким будет лето.