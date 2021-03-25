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С Днем СБУ! Картинки и открытки с праздником 25 марта

С Днем СБУ! Картинки и открытки с праздником 25 марта
09:46 Сегодня Телеграф Фото: klike.net

В четверг, 25 марта, отмечается национальный праздник - День Службы безопасности Украины (СБУ).

Праздник был учрежден 22 марта 2001 года по указу президента Украины Леонида Кучмы. Дата праздника выбрана не случайно - именно 25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины".

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Работники СБУ защищают права и свободы украинских граждан, безопасность страны, ее территориальную целостность от внутренних и внешних угроз.

По этому поводу "Телеграф" собрал красивые поздравительные открытки с профессиональным праздником 25 марта на украинском и русском языках:

Напомним, что 25 марта также отмечается народный праздник - Феофанов день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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СБУ, Поздравление, Праздники, Открытки.
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