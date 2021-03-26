День ангела Александра 26 марта: поздравления в открытках и картинках

26 марта свой День ангела по церковному календарю отмечают обладатели имени Александр - в честь православного мученика Александра Пиндского. Александр вел праведную жизнь, обратил к вере много язычников и был обезглавлен.

С древнегреческого это имя означает "защитник людей", "оберегающий муж".

Обладатель данного имени имеет сильный, волевой характер, но слишком самоуверен. Прирожденный лидер. Очень общителен и обаятелен. Самолюбие Александра нельзя задевать, в противном случае затаит обиду на всю жизнь.

Стоить добавить, что именины в марте Александр празднует 22, 25, 26, 28, 29 и 30 числа.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток для поздравления своих близких и знакомых Александров:

Кроме этого, 26 марта празднуется День Национальной гвардии Украины.