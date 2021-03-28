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Песах 2021: история и поздравления с праздником

Песах 2021: история и поздравления с праздником
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С вечера 27 марта по 4 апреля отмечается иудейский праздник Песах, который в народе еще называют еврейской Пасхой. Этот праздник установлен в честь исхода евреев из Египта. Стоит отметить, что у него нет фиксированной даты, ежегодно Песах отмечают в разные дни.

Песах - один из трех паломнических праздников у евреев. Праздник посвящен событиям исхода из Египта и ветхозаветной 10 казни. Согласно преданиям, египетский фараон отказался освободить евреев из рабства, чем накликал беду на весь египетский народ. 

Евреи были предупреждены Богом, что ночью 14 нисана ангел смерти пройдется Египтом, поэтому заранее кровью жертвенных животных обозначили свои дома. 14 нисана ангел смерти прошелся по всем домам, проходя мимо еврейских. В последствии во всех жилищах погибли все первенцы. Не стало даже сына правящего фараона. Фараон испугался и освободил еврейский народ от рабства, разрешив им покинуть Египет.

Отметим, что название праздника Песах в переводе с иврита означает – тот, что прошел мимо.

"Телеграф"  собрал подборку красивых поздравительных открыток и картинок с Песахом:

Ранее, "Телеграф" писал, что 28 марта отмечается народный праздник - Александров день. В этот день старались с еще большим почтением относиться к лесу и его обитателям. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 71

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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, Песах.
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