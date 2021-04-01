С Днем смеха! Позитивные картинки и открытки с праздником 1 апреля

Четверг, 1 апреля, традиционно считается днем смеха, шуток и розыгрышей, ведь в этот день отмечается День смеха или День дурака. В этот день принято шутить и разыгрывать своих друзей, знакомых, коллег по работе, а также родственников. А если есть желание, можно и незнакомцев.

День смеха официально не считается праздником, но он международный. Ежегодно 1 апреля отмечается во многих странах. Да и милые и безобидные приколы и поздравления никого не обидят.

Стоит отметить, что впервые о празднике заговорил английский писатель Джон Обри в 1686 году, назвав его Праздником Дураков. Также есть "теория", что День смеха имеет французские корни.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравительные открытки и картинки на русском и украинском языках с Днем смеха: