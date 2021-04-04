Католическая Пасха 4 апреля 2021: открытки и картинки к празднику

4 апреля христиане западного обряда отмечают Католическую Пасху - один из важнейших церковных праздников в году. Постоянной даты у Пасхи нет. К примеру католики ее празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает за весенним равноденствием. Что нельзя делать 4 апреля - читайте в нашем материале.

Символы католической Пасхи - крашеные яйца и в милые пасхальные кролики, а куличи заменяют булочками с корицей.

В день празднования Воскресенья Христа принято поздравлять друг друга. А самый простой способ это отправить своим родным и друзьям картинку-поздравление в мессенджер. В период карантина, и локдауна - это самый безопасный способ сделать приятно своим близким.

Для этого "Телеграф" собрал самые красивые картинки и открытки на русском и украинском языках по случаю этого праздника.