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День геолога в Украине 2021: открытки и картинки с праздником

День геолога в Украине 2021: открытки и картинки с праздником
06:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Каждый год в первое воскресенье апреля, свой профессиональный праздник отмечают все геологи Украины. В 2021 году праздник выпал на 4 апреля. 

Геолог - это специалист, который изучает состав и строение горных пород. Их профессиональная задача — искать и добывать полезные ископаемые. Помимо важности, эта профессия и очень опасна, ведь геолога может занести в любую точку мира и любую местность - тайгу, лес, горы, пустыня. Также часто отсутствуют и бытовые удобства, плюс длительные командировки и ненормированный рабочий график. 

Отметим, что профессиональный праздник работников геологии, геодезии и картографии был установлен еще в 1995 году указом президента Леонида Кучмы. 

"Телеграф" подобрал самые лучшие открытки и картинки с профессиональным праздником геологов.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки.
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