День геолога в Украине 2021: открытки и картинки с праздником

Каждый год в первое воскресенье апреля, свой профессиональный праздник отмечают все геологи Украины. В 2021 году праздник выпал на 4 апреля.

Геолог - это специалист, который изучает состав и строение горных пород. Их профессиональная задача — искать и добывать полезные ископаемые. Помимо важности, эта профессия и очень опасна, ведь геолога может занести в любую точку мира и любую местность - тайгу, лес, горы, пустыня. Также часто отсутствуют и бытовые удобства, плюс длительные командировки и ненормированный рабочий график.

Отметим, что профессиональный праздник работников геологии, геодезии и картографии был установлен еще в 1995 году указом президента Леонида Кучмы.

"Телеграф" подобрал самые лучшие открытки и картинки с профессиональным праздником геологов.