Пасха 4 апреля 2021: красивые поздравления и открытки на польском

В воскресенье, 4 апреля, христиане западного обряда отмечают один из самых важных праздников 2021 года - Пасху. Отметим, что у православных Пасха выпадает на воскресенье 2 мая.

Этот день особо отмечаемый в Польше, которая считается наиболее религиозной европейской страной. "Польская" Пасха, как часто любят говорить украинцы, или Wielkanoc - праздник большинства поляков, исповедующих католицизм.

Праздничные дни, или пасхальные выходные в Польше длятся три дня - с субботы 3 апреля до понедельника 5 апреля включительно.

Не забудьте поздравить со светлым праздником своих близких и друзей. "Телеграф" подготовил красивые поздравления в прозе, а также поздравительные открытки на польском языке:

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół!

(Здоровых, погожих Пасхальных праздников, полных веры, надежды и любви. Радостного, весеннего настроения, сердечных встреч в кругу семьи и друзей!)

Życzę aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość

(Желаю, чтобы Пасхальные Праздники принесли радость, спокойствие и доброжелательность)

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego, świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny

(В этот Пасхальный день желаем вкусных яиц, погожих и радостных праздников и дыхания весны)

Życzę Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób!

(Желаю радостных Пасхальных праздников, наполненных надеждой и верой в смысл жизни, погоды в сердце и радости от Божьего Воскресения, вкусных освященных блюд в кругу самых близких людей!)

4 апреля свой профессиональный праздник отмечают украинские геологи.