Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки

В среду, 7 апреля (по новому стилю), православная церковь отмечает великий христианский праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет постоянную дату.

Название праздника передает главные смысл, связанного с ним события: когда дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила, что она явит на свет сына Божьего - Иисуса Христа, чья миссия - искупление грехов прародителей.

В Благовещенье принято посещать церкви, но эксперты напоминают, что в пандемию лучше помолиться дома, включить трансляцию богослужения и побыть на ней заочно.

Какие даты следует помнить: Календарь пасхальных праздников в 2021 году

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы:

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в среду, 7 апреля. Отметим, что в этот день нужно будет одеться потеплее.