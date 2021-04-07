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Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки

Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки
05:12 Сегодня Телеграф

В среду, 7 апреля (по новому стилю), православная церковь отмечает великий христианский праздник - Благовещение Пресвятой БогородицыЭтот праздник имеет постоянную дату.

Название праздника передает главные смысл, связанного с ним события: когда дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила, что она явит на свет сына Божьего - Иисуса Христа, чья миссия - искупление грехов прародителей.

В Благовещенье принято посещать церкви, но эксперты напоминают, что в пандемию лучше помолиться дома, включить трансляцию богослужения и побыть на ней заочно.

Какие даты следует помнить: Календарь пасхальных праздников в 2021 году

"Телеграф" подготовил для вас красивые открытки и картинки со светлым праздником Благовещения Пресвятой Богородицы:

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в среду, 7 апреля. Отметим, что в этот день нужно будет одеться потеплее.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

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Поздравление, Праздники, Открытки, Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы.
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