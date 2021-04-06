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С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки

С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
20:08 Сегодня Телеграф

6 апреля православными отмечается канун одного из самых светлых праздников весны - Благовещение Пресвятой Богородицы. Дата праздника не зависит от церковного календаря и всегда отмечается 7 апреля. В 2021 году он выпадает на среду.

В православной церкви Благовещение считается одним из двенадцати главных праздников после Пасхи, которая отмечается в этом году позднее, чем обычно - 2 мая.

По преданию, в этот день Архангел Гавриил пришел к Марии из Назарета, чтобы объявить ей о непорочном зачатии и рождении Сына Божьего.

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Не забудьте поздравить родных со светлым праздником. "Телеграф" сделал подборку самых лучших, красивых поздравлений в открытках и картинках с наступающим Благовещением Пресвятой Богородицы:

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в среду, 7 апреля. Отметим, что в этот день нужно будет одеться потеплее.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Поздравление, Праздники, Открытки, Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы.
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