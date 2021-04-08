С Днем ангела, Алла и Лариса! Красивые открытки и картинки для поздравления на именины

8 апреля церковь почитает память мучениц – Аллу и Ларису Готфских, а это значит, что все девушки, которых нарекли этими именами отмечают свои именины.

Мученицы обе совершили подвиг во имя Господа и пострадали за свою веру в пер­вой по­ло­вине IV. Когда к власти пришел ца­рь Ун­ге­ри­к он приказал сжечь заживо всех, кто находился в хра­ме во вре­мя цер­ков­ной служ­бы. Среди них были и Алла и Лариса Готфские.

Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Аллы и Ларисы.

Происхождение имени Алла точно неизвестно, но многие ученых считают, что оно относится к древнегреческому языку и его значение переводится как "другая", "иная" или "воскресение". Аллы - яркие, целеустремленные, разносторонние личности. Из Алл может получиться отличный руководитель.

Имя Лариса произошло от древнегреческого слова "ларос" - "сладкая", "приятная", но многие исследователи также считают, что имя связано с латинским словом "ларусс" и переводится как "крепость", "чайка". Ларисы – одаренные, самостоятельные, независимые, проницательные и впечатлительные личности. Они не боятся брать на себя большую ответственность и всегда вовремя и качественно выполняют работу.

Телеграф собрал красивые открытки и картинки, которыми можно поздравить знакомых вам Алл и Ларис с именинами: