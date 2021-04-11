Яркие открытки и поздравления на День анимешника

Японская культура понемногу покоряет сердца люде по всему миру. Особое внимание привлекают японские "мультики" - аниме. Вот только это не те мультфильмы, о которых сразу начинаешь думать, аниме - это отдельный вид искусства, красочные рисованные фильмы, которые направленные на зрителе любого возраста.

Отметим, что даже есть и жанр 18+.

Во всем мире многие анимешники организовывают фестивали и костюмированные представления, которые называются "косплеи". Смысл - переодевание в любимого героя из мультфильма, повторив оригинальные наряды и прически.

Официальной даты Дня анимешника еще как таковой нет, так как это молодой праздник. В России день отмечают 11 апреля, так как именно в этот день в стране показали первый японский аниме.

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток с праздником.