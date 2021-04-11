Скачать
Воскресенье, 11.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
Путин руками Пушилина поднимает ставки на Донбассе: генерал рассказал, что стоит за провокацией
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
"Путин должен знать цену своим действиям": в Европарламенте требуют нового наказания
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года
Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

С Днем космонавтики! Красивые открытки и поздравления на праздник

С Днем космонавтики! Красивые открытки и поздравления на праздник
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 апреля, ежегодно отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины или День космонавтики. 

Впервые праздник отпраздновали ровно через год после покорения космоса - в 1962 году.  А в 1968 году праздник получил мировое признание и обрел приставку "Всемирный". В Украине  День работников ракетно-космической отрасли был учрежден в 1997 году президентом Леонидом Кучмой. 

Этим праздником отмечался значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство.

Стоит отметить, что еще в начале 2000-х Украина входила в топ-5 мировых лидеров космостроения и полетов в космос. 

По этому поводу "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Днем космонавтики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 194

Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, День космонавтики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ
02 Эрдоган рассказал, чем закончилась его встреча с Зеленским
03 В Донецке гремят взрывы и пылает огонь: фото и видео крупного происшествия на мясокомбинате
04 Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
05 Вырывали девушке волосы и стреляли: в Киеве посреди ночи устроили кровавые разборки (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Болезнь Паркинсона: как не заболеть и распознать первые симптомы
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
Стало известно о попытке Зеленского поговорить с Путиным после гибели военных под Шумами
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Когда Вербное воскресенье отмечается в 2021 году, традиции и обычаи праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь