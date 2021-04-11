С Днем космонавтики! Красивые открытки и поздравления на праздник

В понедельник, 12 апреля, ежегодно отмечается День работников ракетно-космической отрасли Украины или День космонавтики.

Впервые праздник отпраздновали ровно через год после покорения космоса - в 1962 году. А в 1968 году праздник получил мировое признание и обрел приставку "Всемирный". В Украине День работников ракетно-космической отрасли был учрежден в 1997 году президентом Леонидом Кучмой.

Этим праздником отмечался значительный вклад работников ракетно-космической отрасли Украины в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение высоких космических технологий в народное хозяйство.

Стоит отметить, что еще в начале 2000-х Украина входила в топ-5 мировых лидеров космостроения и полетов в космос.

По этому поводу "Телеграф" подготовил красивые поздравления с Днем космонавтики.