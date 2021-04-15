С Днем уголовного розыска Украины 2021: картинки и открытки с праздником

Ежегодно 15 апреля в Украине отмечается профессиональный праздник - День работников уголовного розыска, который в 2021 году выпадает на четверг.

15 апреля 1919 года Декретом Совнаркома Украины "Об организации судебно-уголовного розыска" была создана секция судебно-уголовного розыска и закреплена его правовая база, которая с годами менялась, но задачи ее всегда оставались прежними - поиск и поимка преступников, раскрытие преступлений.

В 2001 году орган переименовывается в Департамент уголовного розыска МВД Украины.

В Киеве возле здания МВД на девяностолетие угррозыска в Украине в 2009 году был установлен памятник вымышленным сыщикам - Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову из романа "Место встречи изменить нельзя".

"Телеграф" подобрал лучшие поздравительные открытки и картинки с профессиональным праздником:

Напомним, что 15 апреля также отмечается народный праздник - Тит Ледолом.